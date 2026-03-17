Глейхенгауз объяснил причины разного отношения к шестым местам Гуменника и Петросян на ОИ

Российский хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал, почему болельщики и СМИ по-разному воспринимают результаты представителей России в фигурном катании на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо Аделии Петросян и Петра Гуменника. Оба спортсмена заняли шестые места по итогам женской и мужской произвольных программ соответственно.

— Мы видим Петра, у которого шестое место и которого наша публика носит на руках. И есть Аделия Петросян — у неё тоже шестое место, но заголовки такие, что хочется обнять и плакать. Как её только в этих статьях ни кусают. Почему так?

— Думаю, в этом есть и небольшая вина нашего тренерского штаба. Мы приучили всех зрителей в России к победам на Олимпийских играх. В 2018 году Алина Загитова и Евгения Медведева заняли первое и второе места, в 2022-м Анна Щербакова и Александра Трусова — также первое и второе. Конечно, зрители ждали того же от нашей спортсменки и нашего штаба.

У мужчин же призовое место последний раз было у Евгения Плющенко — очень давно. Поэтому требования были ниже. И когда Пётр вышел и прыгнул пять четверных — чего российские одиночники никогда не делали, — это уже стало победой. Он на фоне остальных смотрелся очень классно. Если бы не отстранение, он как минимум попал бы в тройку.

От Аделии ждали только победы, отсюда и завышенные требования. Хотя мы объясняли: ситуация сейчас совсем иная. Нас не было четыре года, для неё это абсолютно новый опыт. Все девочки, выигрывавшие Олимпиады до этого, уже имели международный опыт: их все знали, они побеждали на чемпионатах мира и Европы. В тех условиях, в которых наши атлеты оказались сейчас, не был никто. И неизвестно, как другие справились бы с таким давлением, — сказал Глейхенгауз в видео на YouTube-канале Иды Галич.

Материалы по теме Глейхенгауз рассказал, как иностранцы общались с россиянами на Олимпиаде-2026

Видео: Пётр Гуменник оставил автограф на стене олимпийцев на Играх-2026