«Когда это произошло, у меня всё оборвалось». Глейхенгауз — о падении Петросян на ОИ-2026

Хореограф команды Этери Тутберидзе и тренер российской фигуристки Аделии Петросян на ОИ-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо Даниил Глейхенгауз рассказал, как воспринял падение своей подопечной во время исполнения четверного прыжка при прокате олимпийской произвольной программы.

«Конечно, когда это произошло, у меня немножко всё оборвалось. Потому что ты всегда веришь, что всё пройдёт идеально. В любом случае понимаешь: может быть так, а может — по-другому. Но до начала ты стоишь и думаешь: «Сейчас всё у нас получится». Говоришь какие-то слова, молитвы, лишь бы помогло.

Падение происходит, у тебя всё оборвалось, но потом ты обратно включаешься. То же самое спортсмен. Понял, что что-то произошло, но надо двигаться дальше, потому что впереди ещё вся программа. Надо показать, что ничего не было, что ты с таким же настроением катаешься дальше. Это тоже сложная актёрская игра, особенно если что-то не получилось.

Когда спортсмен выходит со льда, если всё идеально, вы просто порадовались, обнялись. Если ты как тренер видишь, что всё было хорошо, вы можете спокойно обсудить какие-то моменты. А когда спортсмен выходит со льда расстроенный, ты тоже расстроен, но понимаешь, что ничего уже не изменить. Надо просто помочь, поддержать, дать уверенность, окружить теплом, заботой. Но не всегда это совпадает с ощущениями спортсмена — он выходит весь в своих мыслях о том, что у него что-то не получилось», — сказал Глейхенгауз в видео на YouTube-канале Иды Галич.

Аделия Петросян по итогам короткой программы на ОИ-2026 занимала пятое место. С целью улучшения результата и возможной борьбы за медаль спортсменка включила в стартовую часть произвольной программы прыжок категории «ультра-си» — четверной тулуп, однако упала при попытке его исполнения и завершила Олимпиаду на шестом месте, чисто откатав остальную часть программы.

Материалы по теме Глейхенгауз объяснил причины разного отношения к шестым местам Гуменника и Петросян на ОИ

Видео: Главные победы Аделии Петросян