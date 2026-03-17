Главная Фигурное катание Новости

Двоеглазова — о Лью: приятно смотреть, как она получает удовольствие от программы, катания

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась о сравнениях с двукратной олимпийской чемпионкой американкой Алисой Лью.

— Какое выступление на Олимпиаде тебя больше всего зацепило?
— Отвечу банально: произвольная программа Алисы Лью. Зажигалочка. Просто приятно смотреть, как она получает удовольствие от своей программы, от катания. Не знаю, волнуется она или нет, но этого вообще не было видно.

— Вас сейчас многие сравнивают — по внешнему позитиву, улыбке. Тебе близка её философия?
— Я в большинстве случаев улыбаюсь. Это одна из моих положительных черт. Сравнивать нас, конечно, тяжело, потому что в целом разные обстоятельства и мы абсолютно разные. Я с ней не общалась, не знаю, какая она на самом деле.

Частично с её философией согласна. Понятно, что я воспитана по-другому. Как она говорила, что выберет тусовки, жертвуя фигурным катанием… Она, видимо, может себе такое позволить, она пришла к олимпийскому золоту.

У меня такого просто не будет, потому что у нас здесь другая ситуация, другой рабочий процесс. Мы выходим с тренировок опустошённые, банально не хватает сил, чтобы потом ещё пойти потусить с друзьями. Особенно в сезоне. Бывает, что мы можем собраться посидеть после стартов, но это уже когда сезон закончен и никто ни к чему не готовится, — сказала Двоеглазова в интервью Okko.

Материалы по теме
Гуменник и Двоеглазова не были безошибочны, но победили на финале Гран-при России — 2026
