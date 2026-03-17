Двоеглазова: в этом сезоне у меня подготовка к ЕГЭ. Тяжело постоянно держать концентрацию

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала о сложностях в тренировочном процессе в этом сезоне.

— Ты призналась, что тебе становится тяжелее тренироваться, потому что ты растёшь, у тебя меняется тело. В чём конкретно выражаются сложности?

— В этом сезоне у меня ещё подготовка к ЕГЭ. Тяжело постоянно держать концентрацию. И на тренировках, и приходить домой готовиться. Понимаю, что это моя обязанность, только я этого хочу. Но иногда, бывает, лезут мысли, что устала, что что-то болит. Например, пять лет назад я об этом не задумывалась, на тренировках энергии было больше. Но, опять-таки, я общаюсь с друзьями — мы друг друга заряжаем, — сказала Двоеглазова в интервью Okko.