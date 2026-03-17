«Неплохая получилась история». Щербакова опубликовала пост по итогам «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова в социальных сетях опубликовала пост по итогам шоу «Ледниковый период».

«Вот и всё, неплохая получилась история. Спасибо «Ледниковому периоду» за незабываемые эмоции. Какие наши образы и программы вам больше всего запомнились?» — написала Щербакова в социальных сетях.

В шоу «Ледниковый период» — 2026 Анна Щербакова выступала в паре с актёром Константином Раскатовым. Дуэт занял шестое место. Победу в шоу разделили пары Александры Степановой и Ивана Скобрева, а также Татьяны Тотьмяниной и Фёдора Федотова. Вторыми стали Елизавета Туктамышева и Марк Рудаковский.