Козловский — о критике его работы на ОИ-2026: мнение незнакомых людей не может навредить

Чемпион Европы и трёхкратный чемпион России фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался о критике его работы в качестве комментатора во время Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

— Дима, твоё комментирование на Олимпийских играх вызвало много обсуждений, споров как среди болельщиков, так и среди экспертов, специалистов. В том числе было немало критики. Как ты вообще в целом относишься к критике? Как ты её отслеживаешь, читаешь комментарии? И чьё мнение для тебя авторитетно?

— Зависит от конкретной темы и зависит от моего интереса к конкретному вопросу. В целом я могу сказать, что в процессе сомнений и принятия решений я стараюсь получать обратную связь и накапливать мнение людей, чьё мнение для меня по-настоящему интересно. Это небольшая экспертная группа, я бы так сказал. Но когда решение уже принято, опираться на колоссальное мнение массы, особенно в социальных сетях, это не очень правильно.

Поскольку надо понимать, что люди вдумчивые, которые по-настоящему живут свою жизнь, развиваются, чем-то занимаются, они, скорее всего, не являются активными комментаторами в социальных сетях. Поэтому, как это часто бывает, критика, которую мы наблюдаем именно в пространстве соцмедиа, она является следствием очень серьёзной активности группы лиц, для которых эта критика и есть самоцель. Ну или, во всяком случае, эта критика занимает очень серьёзный пласт в их жизни.

Надо понимать, что я живу свою жизнь в первую очередь согласно каким-то своим правилам и своему какому-то видению этой жизни. И когда я понимаю, что говорю правильную вещь, и говорю её не просто с эмоциональной точки зрения, как выплеск эмоций, а когда это мнение подкреплено какими-то аргументами и пережитым мною опытом, то и фундамент какой-то мысли, какой-то идеи лично для меня является очень устойчивым. И стороннее мнение, особенно со стороны абсолютно неизвестных мне людей, вряд ли может как-то этому фундаменту навредить, — сказал Козловский в интервью Okko.