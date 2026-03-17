Козловский: парное катание потихоньку начинает превращаться в танцы на льду. К сожалению

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались об изменениях в парном катании.

— Если уже заглядываете в следующий сезон, как вы думаете, что станет главным козырем для парников? Это элементы ультра-си, интересные программы или же стабильность?

Бойкова. Там грядёт очень большое изменение в правилах со следующего сезона. В первую очередь в произвольной программе. И пока что непонятно вообще, как это будет всё складываться. Но однозначно могу сказать, что преимущество будет у тех спортсменов, которые за эти годы наработали хоть какую-то сложность.

Это и в контенте прыжков, и в элементах ультра-си. Потому что сейчас будут играть роль вот эти самые небольшие отставания, какие-то преимущества. То есть стоимость четверного выброса будет играть на руку тому человеку, который это делает.

Козловский. Вообще в целом парное катание начинает потихоньку превращаться и двигаться в сторону танцев на льду. К сожалению. Где разница у танцевальных дуэтов абсолютно минимальна и выигрывать возможно только на каких-то мелочах.

Мне всё-таки кажется, что парное катание – это более атлетичный, более спортивный вид. И я считаю, что двигаться необходимо именно в сторону спорта. Фигурное катание фигурным катанием. Артистизм – артистизмом. Но давайте оставим основное направление, связанное с какой-то идеей, катанием, другими аспектами, связанными со второй оценкой, в первую очередь танцем на льду.

Пары должны быть парами. Мы должны показывать те элементы, которые нас отличают и которые делают из нас по-настоящему, в первую очередь, вид спорта. Это должны быть четверные подкрутки, это должны быть четверные выбросы, стоимость которых просто необходимо поднять.

Сложные прыжки и поддержки высокие, сложные. В этом направлении необходимо двигаться. Мне кажется, за этим будущее. Если мы не хотим, чтобы этот вид спорта умер и парное катание просто превратилось в какое-то ответвление танцев на льду. Мы этого не хотим, — сказали спортсмены в интервью Okko.