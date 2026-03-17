Бойкова и Козловский оценили уровень спортивных пар на международной арене

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались об уровне спортивных пар в России и на международной арене.

– Все годы отстранения мы говорили, что российским парам нет равных, но нет ли ощущения, что за этот олимпийский цикл всё-таки уровень международных пар вырос?

Бойкова. Ну, сложно сказать. Потому что если говорить про международные пары, я не вижу пары уровня китайской пары Суй – Хань четырёхлетней давности. Поэтому говорить о том, что уровень международного парного катания за это время вырос, не приходится, если я не могу увидеть пару, которая могла стоять наравне с Суй – Хань.

Козловский. Давайте просто посчитаем. Четыре года назад: Суй – Хань, Тарасова – Морозов, Мишина – Галлямов, Бойкова – Козловский, вторая китайская пара. Есть ли сейчас пары в таком количестве, которые соответствовали бы уровню четырёхлетней давности? Я не могу ответить на этот вопрос положительно. Мне кажется, что те пары, которые мы сейчас назвали, их уровень в количественном соотношении был выше, нежели текущий уровень.

– Есть мнение, что именно постановками пары на международном уровне смотрятся интереснее, чем наши.

Козловский. Я считаю, что это абсолютная неправда. Давайте посмотрим на те постановки, которые есть. Будем говорить про пару Бойкова – Козловский. Считаю, что короткая программа «Убить Билла» – это одна из самых ярких коротких программ последних лет вообще в парном катании. Короткая программа «Лебединое озеро», которую мы вернули, – это очень сильная, классная олимпийская постановка. Особенно приятно, что сейчас мы катаем её лучше, чем мы делали это четыре года назад. Я понимаю, что мы изменились, стали более осознанными, более вдумчивыми, у нас повысился наш класс как фигуристов.

Произвольная программа, которую нам поставил Максим Ставиский с Албеной [Денковой], – это одна из лучших наших программ. С очень интересной хореографией, с какими-то находками. И при этом мы сохраняли очень высокую планку с точки зрения технической составляющей. Мы шли на риск – и этот риск, как мы видим, был оправдан.

Когда мы смотрим на постановки на международной арене – они заслуживают внимания. С ними работают хорошие специалисты, хорошие хореографы. Но я хотел бы сказать другую вещь, считаю её очень важной. Нам всем – людям, которые работают в системе фигурного катания в России, – надо понять один факт: мы должны больше ценить себя и больше сами себя уважать. То, что делают наши специалисты, как тренеры, так и постановщики, – это 100% не хуже того, что делают люди на международной арене. В каких-то аспектах – даже лучше. И говорить, что всё, что зарубежное, – оно автоматом становится как будто лучше нашего — это не так. У нас очень круто выстроена система. Я думаю, с точки зрения системы подготовки спортсменов в мире лучше нет, — сказали спортсмены в интервью Okko.