Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Есть пара близких людей, которые могут поддержать». Двоеглазова — о работе с психологом

«Есть пара близких людей, которые могут поддержать». Двоеглазова — о работе с психологом
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, что не обращалась к психологу и нутрициологу.

— Не возникало ли мысли обратиться к специалистам, таким как психолог, нутрициолог?
— Ну конечно, возникало. И бывали какие-то свои бытовые, даже не спортивные моменты, когда хотелось с кем-то обсудить. Но пока я не занималась с психологом, с нутрициологами. Как-то у меня там сильный скачок веса был, ну, лично для меня. И немножко разобралась просто в этой теме — где, что и как, какие продукты, что-то для себя новое открыла. Но сейчас — нет, сейчас сама контролирую. И насчёт психолога даже не знаю. Посмотрим. Пока нет, не обращалась.

— В общем, пока подружки — это главные психологи.
— Наверное, ещё мама, конечно, и тренер — тоже. Как-то настрой и в целом на тренировочный процесс, и перед стартом. Ну конечно, да, есть пара близких людей, которые могут поддержать, но я всегда считаю, что никто не сможет тебя понять на 100% либо пока не окажется на твоём месте, либо не проживёт как раз то, что проживаешь ты. И это понятно, я думаю, каждому, — сказала Двоеглазова в интервью Okko.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android