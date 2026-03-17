«Есть пара близких людей, которые могут поддержать». Двоеглазова — о работе с психологом

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, что не обращалась к психологу и нутрициологу.

— Не возникало ли мысли обратиться к специалистам, таким как психолог, нутрициолог?

— Ну конечно, возникало. И бывали какие-то свои бытовые, даже не спортивные моменты, когда хотелось с кем-то обсудить. Но пока я не занималась с психологом, с нутрициологами. Как-то у меня там сильный скачок веса был, ну, лично для меня. И немножко разобралась просто в этой теме — где, что и как, какие продукты, что-то для себя новое открыла. Но сейчас — нет, сейчас сама контролирую. И насчёт психолога даже не знаю. Посмотрим. Пока нет, не обращалась.

— В общем, пока подружки — это главные психологи.

— Наверное, ещё мама, конечно, и тренер — тоже. Как-то настрой и в целом на тренировочный процесс, и перед стартом. Ну конечно, да, есть пара близких людей, которые могут поддержать, но я всегда считаю, что никто не сможет тебя понять на 100% либо пока не окажется на твоём месте, либо не проживёт как раз то, что проживаешь ты. И это понятно, я думаю, каждому, — сказала Двоеглазова в интервью Okko.