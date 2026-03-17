Главная Фигурное катание Новости

Фёдор Климов рассказал, когда планируется проведение отменённого в Сочи турнира

Олимпийский чемпион и президент Федерации фигурного катания Краснодарского края Фёдор Климов ответил, когда, предположительно, может пройти отменённый в середине марта в Сочи турнир на призы его имени.

«В этом сезоне турнир уже не состоится. А осенью или в начале декабря, как это было и раньше, мы попросим [федерацию] его провести.

Официальная информация — турнир был отменён в связи с угрозой безопасности участников и зрителей. Сейчас в Сочи часто включается режим беспилотной опасности, мы не были уверены, что участники и официальные лица смогли бы долететь, и никто не дал бы гарантии, что посередине турнира каток бы не закрыли и не увели всех со льда. Пока обстановка нестабильная, была большая вероятность, что сорвался бы турнир, поэтому мы его отменили», — приводит слова Климова «РИА Новости Спорт».

Ранее некоторые хоккейные и футбольные матчи, которые должны были пройти в Сочи, переносились по аналогичной причине.

