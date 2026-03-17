Петросян и Гуменник представят совместный номер в рамках тура шоу Team Tutberidze

Чемпионы России по фигурному катанию Аделия Петросян и Пётр Гуменник в рамках тура шоу Team Tutberidze – «Чемпионы на льду» планируют представить совместный показательный номер. Об этом сообщил тренер и хореограф фигуристки Даниил Глейхенгауз.

– Она, кстати, хотела пригласить Петра Гуменника на показательное выступление [на Олимпиаде], но запретили. Как можете этот момент прокомментировать?

– Всё очень просто: там есть регламент, приглашается определённое количество спортсменов. Но могу дать информацию на будущее: у нашей команды Этери Тутберидзе, как всегда, в апреле проходит тур по фигурному катанию с ледовыми шоу «Чемпионы на льду», и в этом туре вы увидите номер, – сказал Глейхенгауз в эфире шоу «Утро на ТНТ».

Ранее было известно, что Петросян, будучи приглашённой участницей гала-вечера на Олимпиаде-2026, хотела представить номер вместе Гуменником, который не получил права участвовать в показательных выступлениях, однако организаторы не дали ей на это разрешения.