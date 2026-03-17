Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Российский фигурист Родин сменил спортивное гражданство и будет представлять Германию

Российский фигурист Родин сменил спортивное гражданство и будет представлять Германию
Комментарии

Российский фигурист-юниор Григорий Родин, выступающий в танцах на льду, сменил спортивное гражданство и будет представлять Германию на международных стартах. Об этом сообщает Федерация фигурного катания Германии (Deutsche Eislauf-Union).

Партнёршей фигуриста станет Дарья Гримм, ранее выступавшая в дуэте с Михаилом Савицким. Международный союз конькобежцев (ISU) дал разрешение на выступление пары с 1 мая 2026 года. Спортсмены смогут участвовать в соревнованиях с сезона-2026/2027.

«Наша цель — однажды участвовать в международных чемпионатах и ​​на Олимпийских играх», — приводит слова Гримм сайт Федерации фигурного катания Германии.

Гримм с предыдущим партнёром выигрывала бронзовые медали юниорского чемпионата мира (2024, 2025).

Материалы по теме
Мама Петра Гуменника отреагировала на вопрос о желании сменить спортивное гражданство
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android