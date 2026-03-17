Российский фигурист Родин сменил спортивное гражданство и будет представлять Германию

Российский фигурист-юниор Григорий Родин, выступающий в танцах на льду, сменил спортивное гражданство и будет представлять Германию на международных стартах. Об этом сообщает Федерация фигурного катания Германии (Deutsche Eislauf-Union).

Партнёршей фигуриста станет Дарья Гримм, ранее выступавшая в дуэте с Михаилом Савицким. Международный союз конькобежцев (ISU) дал разрешение на выступление пары с 1 мая 2026 года. Спортсмены смогут участвовать в соревнованиях с сезона-2026/2027.

«Наша цель — однажды участвовать в международных чемпионатах и ​​на Олимпийских играх», — приводит слова Гримм сайт Федерации фигурного катания Германии.

Гримм с предыдущим партнёром выигрывала бронзовые медали юниорского чемпионата мира (2024, 2025).