Мэдисон Чок прокомментировала решение не ехать на ЧМ-2026 по фигурному катанию в Чехии

Мэдисон Чок прокомментировала решение не ехать на ЧМ-2026 по фигурному катанию в Чехии
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном первенстве американка Мэдисон Чок, выступающая в дуэте с Эваном Бэйтсом, рассказала, почему она с партнёром приняла решение не принимать участия в чемпионате мира – 2026 по фигурному катанию, который пройдёт с 23 по 29 марта в Праге (Чехия).

«Мы добились всего, чего хотели, на Олимпийских играх. Мы показали четыре лучших для нас проката за шесть дней. Мы довольны тем, как прошёл наш сезон. Поэтому мы решили не участвовать на чемпионате мира в Чехии в этом году», – сказала Чок в студии ABC News Live.

На Олимпийских играх – 2026 в Италии дуэт Чок/Бэйтс завоевал золотую медаль в командных соревнованиях и серебро в личных соревнованиях танцевальных дуэтов. Также фигуристы являются трёхкратными чемпионами мира. Чок/Бэйтс побеждали на мировых первенствах с 2023 по 2025 год.

