Бэйтс рассказал, планирует ли он вместе с Мэдисон Чок завершать карьеру в ближайшее время

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном турнире американский фигурист Эван Бэйтс, выступающий в танцах на льду с Мэдисон Чок, рассказал, планируют ли они с партнёршей завершать карьеру в ближайшее время.

«Мне кажется, мы ещё не готовы объявить о завершении карьеры. Мы любим фигурном катание и продолжим кататься. У нас есть несколько вариантов. Сейчас мы примем участие в туре шоу Stars on Ice вместе со всеми олимпийцами из сборной США, это практически 30 шоу», – сказал Бэйтс в студии Live With Mark And Kelly.

На Олимпийских играх – 2026 в Италии дуэт Чок/Бэйтс завоевал золотую медаль в командных соревнованиях и серебро в личных соревнованиях танцевальных дуэтов. Также фигуристы являются трёхкратными чемпионами мира. Чок/Бэйтс побеждали на мировых первенствах с 2023 по 2025 год.

