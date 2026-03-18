Ученица Плющенко сделала комбинацию из тройного акселя и сальто

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что его ученица Любовь Рубцова сделала во время тренировки уникальную комбинацию из тройного акселя и сальто.

«Мне интересно делать с моими спортсменами уникальные вещи.

С Любой Рубцовой мы готовим мировой эксклюзив – комбинацию, которую не делал никто в мире из девушек ни на тренировках, ни на официальных стартах: 3,5 аксель плюс сальто.

Люба – первая в России девушка, которая сделала сальто на официальном старте. В следующем сезоне я более чем уверен, что она покажет эту комбинацию на стартах!» – написал Плющенко в своём телеграм-канале.