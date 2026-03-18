Александра Трусова сообщила, что примет участие в «Русском вызове»

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова заявила о своём участии в турнире «Русский вызов» — 2026.

«Я почти настроилась на небольшую передышку между проектами, но как всегда что-то пошло не так. Хоть часть моих проектов заканчивается, впереди намечаются новые. Сейчас собираю вещи перед поездкой на шоу в Ростов. А затем меня ждут шоу-турнир и тур с Этери Георгиевной. Несмотря на всё это, тренируюсь я чаще, чем прежде, чему очень рада!

На прошлой неделе уже поставили новый номер для тура, ещё один в процессе. Плюс в работе программа для шоу-турнира. Теперь практически живу на льду, но не жалуюсь — именно об этом я и мечтала примерно со второго триместра беременности. Отдохну после всего уже в мае», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

«Русский вызов» — 2026 пройдёт 4 апреля в Санкт-Петербурге.