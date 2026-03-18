Парник Даниил Овчинников прыгнул на тренировке четверной лутц

Российский фигурист Даниил Овчинников, выступающий в парном катании с Таисией Гусевой, прыгнул на тренировке четверной лутц.

Даниил Овчинников выступает с Таисией Гусевой второй сезон. Они являются воспитанниками заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Спортивная пара выиграла бронзовую награду в финале Кубка Москвы.

Ранее Камила Валиева на своём первом после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил турнире исполнила сольный четверной тулуп. Фигуристка также приземлила каскад из тройных лутца и сальхова, сольный тройной лутц с небольшой помаркой и сольный тройной флип.