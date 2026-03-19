Трусова и Костылева выступят в шоу Плющенко «Снежная королева»

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Трусова, а также двукратная победительница первенства России по фигурному катанию Елена Костылева примут участие в серии шоу Евгения Плющенко «Снежная королева», которые пройдут с 26 декабря по 4 января в Москве на «ВТБ Арене».

«Мы стартанули с нашей ледовой сказкой для всей семьи в новогодние праздники «Снежная Королева» на «ВТБ Арене» с 26 декабря по 4 января. Я знаю, вы ждали!

Саша Трусова – Игнатова – наша Снежная Королева.

Мы впервые делаем воздушную сцену на льду и уникальный концепт, который, более чем уверен, вас удивит.

Каждый месяц мы будем открывать имена участников шоу», – написал Плющенко в телеграм-канале.

