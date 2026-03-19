Джун Хван Ча пропустит чемпионат мира — 2026

Южнокорейский фигурист Джун Хван Ча не выступит на чемпионате мира – 2026, который пройдёт в Праге с 25 по 29 марта. Об этом свидетельствует опубликованная на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) заявка участников турнира, где Ча числится лишь запасным.

Основным представителем Кореи на соревновании будет 19-летний Хёнгём Ким.

Джун Хван Ча является серебряным призёром чемпионата мира – 2023. На минувшей Олимпиаде в Италии он занял четвёртое место.

Ранее стало известно о снятии с чемпионата мира в Праге таких титулованных спортсменов, как Алиса Лью, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Михаил Шайдоров, Маттео Риццо.