«Был на голову лучше всех». Бестемьянова — о выступлении Шайдорова на Олимпиаде-2026
Поделиться
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, выигравший Олимпийские игры — 2026 в мужском одиночном катании, был на голову лучше своих соперников.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
«Он, как мне кажется, просто был на голову лучше всех. Мало того, что он откатал чисто свою программу, Михаил исполнил в ней уникальный каскад, который прыгает только он: тройной аксель, ойлер и четверной сальхов. Его на тренировках другие ребята, может быть, и делают — но не на Олимпиаде. И он действительно не допустил ни одной ошибки, вот в этом и есть его олимпийское счастье: Михаил «выстрелил» тогда, когда это нужно было. Очень за него рада», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.
Комментарии
- 19 марта 2026
-
12:26
-
12:08
-
11:13
-
10:09
-
09:21
- 18 марта 2026
-
20:03
-
19:17
-
13:23
-
11:56
-
09:59
- 17 марта 2026
-
20:47
-
18:59
-
17:40
-
16:53
-
15:53
-
15:43
-
14:55
-
14:42
-
13:52
-
10:05
-
09:56
-
09:12
-
06:31
-
00:26
- 16 марта 2026
-
23:30
-
22:10
-
18:52
-
18:06
-
16:01
-
15:41
-
15:34
-
15:17
-
15:10
-
14:35
-
12:48