«Был на голову лучше всех». Бестемьянова — о выступлении Шайдорова на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, выигравший Олимпийские игры — 2026 в мужском одиночном катании, был на голову лучше своих соперников.

«Он, как мне кажется, просто был на голову лучше всех. Мало того, что он откатал чисто свою программу, Михаил исполнил в ней уникальный каскад, который прыгает только он: тройной аксель, ойлер и четверной сальхов. Его на тренировках другие ребята, может быть, и делают — но не на Олимпиаде. И он действительно не допустил ни одной ошибки, вот в этом и есть его олимпийское счастье: Михаил «выстрелил» тогда, когда это нужно было. Очень за него рада», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.