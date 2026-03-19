«Куда ни ткни — везде будет русский след». Бестемьянова — о зарубежных фигуристах на ОИ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что за успехами многих зарубежных фигуристов на Олимпиаде-2026 стоит влияние русской школы фигурного катания.

— Наших пар в Италии не было. И победители, и призёры в танцах, например, — не выходцы из России. Чувствуется ли в их выступлениях влияние российской, советской школы? Приложили ли руку наши тренеры к этому успеху?
— Мне кажется, сейчас куда ни ткни пальцем в фигурном катании — везде будет русский след. Скажу больше: нет практически ни одного спортсмена, за которым бы не было русского следа в нашем виде спорта. В случае пары Чок — Бэйтс это однозначно Игорь Шпильбанд, тренер и постановщик номеров. Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон тренировались во французской сборной, где тоже немало российских специалистов, — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

