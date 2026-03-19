Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Фигурное катание Новости

«Перегорела в день выходного». Хуснутдинова — о неудачном выступлении в финале Гран-при

Комментарии

Победительница этапа Гран-при России — 2025/2026 в Казани фигуристка Дина Хуснутдинова оценила своё выступление в финале Гран-при России, где заняла восьмое место, и рассказала, что считает причиной неудачного проката произвольной программы.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Женщины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 13:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
220.73
2
Дарья Садкова
Москва
212.35
3
Камилла Нелюбова
Чувашская Республика
210.67

– Дина, как оценишь результаты на финале Гран-при для себя?
– Наверное, на три из десяти. Потому что в короткой программе, в принципе, всё получилось, я получила свой рекорд по баллам за короткую. В произвольной, думаю, меня сбило то, что я перегорела в день выходного. Конечно, нельзя так оправдываться, но надеюсь, что такой прокат на соревнованиях был в первый и последний раз. Я получила ценный опыт и знаю, над чем нужно дальше работать.

– То есть не очень удачное выступление в произвольной программе было связано с нервами?
– Да, конечно, я не собралась просто с головой – и всё. Так по накатанной пошло.

– Ты сильно расстроилась после произвольной? Кто поддержал тебя сильнее всего и смог успокоить, утешить?
– Я очень сильно расстроилась, плакала. Захожу в раздевалку – и ко мне идёт Саша Трусова! Спасибо ей большое, что она меня успокоила. Также Аня Фролова мне сказала слова поддержки и, конечно же, родители, близкие мне очень сильно помогли, поддержали, сказали, что такое может со всеми случиться. Главное – отпустить и работать дальше, — сказала Хуснутдинова в интервью Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android