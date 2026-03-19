«Перегорела в день выходного». Хуснутдинова — о неудачном выступлении в финале Гран-при

Победительница этапа Гран-при России — 2025/2026 в Казани фигуристка Дина Хуснутдинова оценила своё выступление в финале Гран-при России, где заняла восьмое место, и рассказала, что считает причиной неудачного проката произвольной программы.

– Дина, как оценишь результаты на финале Гран-при для себя?

– Наверное, на три из десяти. Потому что в короткой программе, в принципе, всё получилось, я получила свой рекорд по баллам за короткую. В произвольной, думаю, меня сбило то, что я перегорела в день выходного. Конечно, нельзя так оправдываться, но надеюсь, что такой прокат на соревнованиях был в первый и последний раз. Я получила ценный опыт и знаю, над чем нужно дальше работать.

– То есть не очень удачное выступление в произвольной программе было связано с нервами?

– Да, конечно, я не собралась просто с головой – и всё. Так по накатанной пошло.

– Ты сильно расстроилась после произвольной? Кто поддержал тебя сильнее всего и смог успокоить, утешить?

– Я очень сильно расстроилась, плакала. Захожу в раздевалку – и ко мне идёт Саша Трусова! Спасибо ей большое, что она меня успокоила. Также Аня Фролова мне сказала слова поддержки и, конечно же, родители, близкие мне очень сильно помогли, поддержали, сказали, что такое может со всеми случиться. Главное – отпустить и работать дальше, — сказала Хуснутдинова в интервью Okko.