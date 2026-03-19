Дина Хуснутдинова — о работе над четверным тулупом: уже не знаю, как с ним бороться

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, занявшая восьмое место в финале Гран-при России — 2026, рассказала, с каким элементом ей приходится больше всего бороться, а также поделилась планами на дальнейшее совершенствование.

– Какой элемент сейчас для тебя самый вредный, с чем приходится больше всего бороться?

– 100% – это четверной тулуп. Он то есть, то его нет. Я уже не знаю, как с ним бороться. Я его только стабилизировала – он опять исчезает. Наверное, больше не буду никогда говорить о своих планах в дальнейшем, потому что я рассказывала про него, и сейчас я буду просто сосредотачиваться на тренировочном процессе и уже делом показывать, а не словами.

– Есть мысли усложняться в следующем сезоне или будешь делать акцент на непрыжковых элементах и хореографии?

– Хочу и там и там усложняться, потому что, думаю, я стала получше по второй оценке – особенно в короткой программе. Произвольную программу мы не сможем оценить, потому что она была полностью развалена. Конечно же, в прыжковом плане тоже хочется усложнений, но опять же – это всё будет зависеть от здоровья, — сказала Хуснутдинова в интервью Okko Sport.