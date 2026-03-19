Тарасова поделилась ожиданиями от возвращения Валиевой на Кубке Первого канала

Тарасова поделилась ожиданиями от возвращения Валиевой на Кубке Первого канала
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от возвращения российской фигуристки Камилы Валиевой на лёд. Валиева примет участие в Кубке Первого канала, который пройдёт с 21 по 22 марта в Санкт-Петербурге.

«С интересом жду возвращения Камилы. Если она катается, наверняка уже находится в хорошей форме. Очень интересно. Я очень положительно отношусь к тому, что она собирается выступать. Камила очень талантливый человек. Её возможности неисчерпаемы», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской. В декабре 2025 года завершилась её четырёхлетняя дисквалификация, которую она получила из-за обнаружения в пробе от декабря 2021 года запрещённого препарата триметазидина.

