Навка: возвращение Валиевой — радостное событие для фигурного катания, она проявит себя

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка назвала радостным событием возвращение фигуристки Камилы Валиевой на соревнования. Спортсменка примет участие в Кубке Первого канала в эти выходные.

«Возвращение Камилы — радостное событие для всех болельщиков, самой Камилы и всего фигурного катания. Такие спортсменки должны продолжать карьеру. Уверена, что Камила ещё проявит и покажет себя, а мы будем гордиться. Желаю Камиле удачи. Это только начало. Надеюсь, мировая арена для нас вскоре будет открыта и будет возможность выступать на международных соревнованиях», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.