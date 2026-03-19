Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Навка: возвращение Валиевой — радостное событие для фигурного катания, она проявит себя

Навка: возвращение Валиевой — радостное событие для фигурного катания, она проявит себя
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка назвала радостным событием возвращение фигуристки Камилы Валиевой на соревнования. Спортсменка примет участие в Кубке Первого канала в эти выходные.

«Возвращение Камилы — радостное событие для всех болельщиков, самой Камилы и всего фигурного катания. Такие спортсменки должны продолжать карьеру. Уверена, что Камила ещё проявит и покажет себя, а мы будем гордиться. Желаю Камиле удачи. Это только начало. Надеюсь, мировая арена для нас вскоре будет открыта и будет возможность выступать на международных соревнованиях», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

