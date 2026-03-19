Роман Костомаров оставил пожелание Валиевой перед выступлением на Кубке Первого канала

Олимпийский чемпион (2006) в танцах на льду фигурист Роман Костомаров оставил пожелание российской фигуристке Камиле Валиевой перед стартом на Кубке Первого канала. Этот турнир станет первым официальным соревнованием для Валиевой после завершения дисквалификации.

«Возвращение Камилы Валиевой — здорово! Будем смотреть Кубок Первого канала. Желаю ей хорошо кататься!» — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской. В декабре 2025 года завершилась её четырёхлетняя дисквалификация, которую она получила из-за обнаружения в пробе от декабря 2021 года запрещённого препарата триметазидина.