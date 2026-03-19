«Мы с девочками сделали всё, что смогли». Садкова — о серебре финала Гран-при — 2026

«Мы с девочками сделали всё, что смогли». Садкова — о серебре финала Гран-при — 2026
Серебряный призёр финала Гран-при России — 2026 фигуристка Дарья Садкова ответила, жалеет ли она, что не смогла дотянуть до победы на соревновании.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Женщины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 13:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
220.73
2
Дарья Садкова
Москва
212.35
3
Камилла Нелюбова
Чувашская Республика
210.67

– Даша, первая медаль финала Гран-при в твоей карьере. Рада, что серебро, или всё же немножко грустно, что не золото?
— Вообще это вторая медаль финала Гран-при именно в карьере, первая была тоже серебряная, но на юниорском финале. Именно взрослого финала – да, первая.

Я не расстроена тем, что, возможно, где-то не дожала до золотой медали. Мы с девочками, наверное, сделали всё, что смогли. Я придерживаюсь мнения, что у всех одна попытка на старте, и каждый показывает свой прокат и за этот прокат получает определённые баллы, а в каких-то случаях – медаль и призовое место, — сказала Садкова в интервью Okko Sport.

