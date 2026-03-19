«Мы с девочками сделали всё, что смогли». Садкова — о серебре финала Гран-при — 2026

Серебряный призёр финала Гран-при России — 2026 фигуристка Дарья Садкова ответила, жалеет ли она, что не смогла дотянуть до победы на соревновании.
– Даша, первая медаль финала Гран-при в твоей карьере. Рада, что серебро, или всё же немножко грустно, что не золото?
— Вообще это вторая медаль финала Гран-при именно в карьере, первая была тоже серебряная, но на юниорском финале. Именно взрослого финала – да, первая.
Я не расстроена тем, что, возможно, где-то не дожала до золотой медали. Мы с девочками, наверное, сделали всё, что смогли. Я придерживаюсь мнения, что у всех одна попытка на старте, и каждый показывает свой прокат и за этот прокат получает определённые баллы, а в каких-то случаях – медаль и призовое место, — сказала Садкова в интервью Okko Sport.
- 19 марта 2026
