Садкова рассказала, как травма ноги помешала ей полноценно готовиться к финалу Гран-при

Серебряный призёр финала Гран-при России — 2026 фигуристка Дарья Садкова рассказала, что рецидив травмы ноги помешал ей полноценно готовиться к финальному старту сезона.

– Знаю, что подготовка к турниру была очень сложной. Можешь немного приоткрыть завесу и рассказать, что же случилось?

– Сложная, потому что у меня снова были проблемы с ногой. С чего всё началось? Я её подвернула перед чемпионатом России. Приехала с чемпионата России – и снова её подвернула. Потом я вышла и подвернула её на прыжковом турнире. После прыжкового я немного попыталась полечиться, насколько позволяло время перед финалом Гран-при, вышла – и снова подвернула ногу.

Я очень много раз подворачивала совсем не окрепшую связку, поэтому не получилось подготовиться к этому турниру так, как планировалось. Я думала, наоборот, что после чемпионата России как займусь подготовкой, столько ещё много времени… А оказалось по итогу, что было всего полторы недели, чтобы подготовиться к этому старту. Я постаралась просто сделать всё, что в моих силах, — сказала Садкова в интервью Okko Sport.