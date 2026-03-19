Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Садкова рассказала, как травма ноги помешала ей полноценно готовиться к финалу Гран-при

Комментарии

Серебряный призёр финала Гран-при России — 2026 фигуристка Дарья Садкова рассказала, что рецидив травмы ноги помешал ей полноценно готовиться к финальному старту сезона.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Женщины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 13:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
220.73
2
Дарья Садкова
Москва
212.35
3
Камилла Нелюбова
Чувашская Республика
210.67

– Знаю, что подготовка к турниру была очень сложной. Можешь немного приоткрыть завесу и рассказать, что же случилось?
– Сложная, потому что у меня снова были проблемы с ногой. С чего всё началось? Я её подвернула перед чемпионатом России. Приехала с чемпионата России – и снова её подвернула. Потом я вышла и подвернула её на прыжковом турнире. После прыжкового я немного попыталась полечиться, насколько позволяло время перед финалом Гран-при, вышла – и снова подвернула ногу.

Я очень много раз подворачивала совсем не окрепшую связку, поэтому не получилось подготовиться к этому турниру так, как планировалось. Я думала, наоборот, что после чемпионата России как займусь подготовкой, столько ещё много времени… А оказалось по итогу, что было всего полторы недели, чтобы подготовиться к этому старту. Я постаралась просто сделать всё, что в моих силах, — сказала Садкова в интервью Okko Sport.

Материалы по теме
«Этери Георгиевна просто знает, на что я способна». Интервью с Дарьей Садковой
Эксклюзив
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android