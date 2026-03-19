«Очень классно!» Европейский судья Принс — о возвращении на старты Трусовой и Валиевой

«Очень классно!» Европейский судья Принс — о возвращении на старты Трусовой и Валиевой
Нидерландский судья Йерун Принс рассказал, как воспринимает новость о возвращении в спорт серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (Трусовой) и ещё одной российской фигуристки, Камилы Валиевой, у которой в декабре 2025 года официально завершилась допинг-дисквалификация. Трусова не соревновалась с сезона-2022/2023, так как родила сына.

«Очень классно слышать, что Камила и Александра возвращаются в спорт! С нетерпением жду возможности посмотреть на них четыре года спустя», — приводит слова Принс «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Принс работал на Олимпийских играх – 2026 в Италии, где выступали россияне Пётр Гуменник и Аделия Петросян.

