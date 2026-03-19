ISU представил руководство по оцениванию хореографических элементов в одиночном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) выпустил руководство по оцениванию хореографических элементов в одиночном и парном катании.

В новом документе описаны сами элементы и перечислены пункты GOE для хореографических последовательности и вращения (для одиночников), хореографических последовательности, поддержки и парного вращения (для пар).

«Для установления начального GOE судьи должны учитывать GOE для каждого элемента. Если в элементе есть какая-либо ошибка, которая требует снижения, начальное GOE не может быть выше +4», — говорится в документе.

ISU подробно в документе объясняет, что подразумевает под хореографическими элементами. К примеру, под последовательностью имеется в виду «элемент, который улучшает хореографию, программы и соответствует музыке. Состоит как минимум из двух разных элементов. Движения, такие как спирали, арабески, различные кораблики, гидроблейдинг, любые прыжки максимум с двумя оборотами, вращениями и так далее».

Отмечается, что последовательность обязательно должна соответствовать музыке и отражать концепцию/характер программы, а также быть креативным элементом (не уточняется, что имеется в виду). Плюсом также будет, если последовательность исполняется без усилий, с хорошей энергией, потоком и исполнением.

Под хореографическим вращением ISU понимает вращение, которое улучшает хореографию программы и соответствует музыке. «Хореографическое вращение должно иметь минимум три последовательных оборота. Оно выполняется на одном или двух лезвиях, при этом допускаются любые основные или не основные положения. Смена стопы необязательна и может быть сделана несколько раз во время вращения», — отмечается в документе.

По действующим правилам одиночники и пары исполняют в произвольной программе хореографическую последовательность. Хореографические вращения и поддержки планируется ввести в сезоне-2026/2027. Исходя из документа, они имеют фиксированную базовую стоимость и заменят в произвольной одно из вращений и одну из поддержек на уровень.

Полностью с руководством по оцениванию хореографических элементов в одиночном и парном катании от ISU можно ознакомиться здесь.