Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Выглядел медленнее и тяжелее, чем на ЧР». Европейский судья — о Гуменнике на ОИ-2026

Нидерландский судья Йерун Принс считает, что действующего чемпиона России Петра Гуменника справедливо судили на Олимпиаде-2026 в Италии, где он занял итоговое шестое место.

«Я бы сказал, что оценивание в целом было корректным. Дело в том, что судьям теперь снова разрешено сравнивать свои оценки от фигуриста к фигуристу. Да, система рассчитана на оценку по абсолютной шкале, но мы всегда думаем о том, каким будет конечный результат. Если мы говорим о Гуменнике, то в Милане он выглядел медленнее и тяжелее, чем на том же чемпионате России. Конечно, ему очень сильно помешала проблема с музыкой – пришлось обкатывать новую версию программы, и, очевидно, прямо до конца сделать это не было никакой возможности. Это всё равно что кататься в новых коньках», — приводит слова Принса «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Принс работал на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Он обслуживал соревнования в женском одиночном катании в качестве технического контролёра.

