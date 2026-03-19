«Выглядел медленнее и тяжелее, чем на ЧР». Европейский судья — о Гуменнике на ОИ-2026

Нидерландский судья Йерун Принс считает, что действующего чемпиона России Петра Гуменника справедливо судили на Олимпиаде-2026 в Италии, где он занял итоговое шестое место.

«Я бы сказал, что оценивание в целом было корректным. Дело в том, что судьям теперь снова разрешено сравнивать свои оценки от фигуриста к фигуристу. Да, система рассчитана на оценку по абсолютной шкале, но мы всегда думаем о том, каким будет конечный результат. Если мы говорим о Гуменнике, то в Милане он выглядел медленнее и тяжелее, чем на том же чемпионате России. Конечно, ему очень сильно помешала проблема с музыкой – пришлось обкатывать новую версию программы, и, очевидно, прямо до конца сделать это не было никакой возможности. Это всё равно что кататься в новых коньках», — приводит слова Принса «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Принс работал на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Он обслуживал соревнования в женском одиночном катании в качестве технического контролёра.