Елизавета Туктамышева: у меня было такое, что живёшь и сама себе не нравишься

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как по ходу карьеры менялось её пищевое поведение и какое давление на неё оказывалось извне.

«У меня было такое, что ты живёшь и сама себе не нравишься, потому что твоя ценность в том, чтобы быть худой. Когда ты худая, тебе внушают, что у тебя получаются прыжки, значит – ты выигрываешь соревнования, значит – ты ценен. Эту цепочку надо убирать. Ты ценен сам по себе. Неважно, сколько ты весишь. И это осознание приходит позже. Когда оно ко мне пришло, я сказала, что больше не буду взвешиваться. Меня тренеры услышали, увидели во мне осознанность. Я стала нормально питаться, перестала бояться завтрака», — сказала Туктамышева в видео Яны Чуриковой.

