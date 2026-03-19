Гуменник откровенно рассказал, какие выводы о себе сделал после прочтения книги Толкина

Участник Олимпиады-2026, действующий чемпион России Пётр Гуменник рассказал, как на него повлияло прочтение книги Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион».

— Тщеславие, или, скорее, гордыня, может помешать добиться нужных результатов. Я не так давно в себе это открыл. Это произошло после прочтения «Сильмариллиона» Толкина. Там был персонаж, который был очень горделив. И я какие-то качества в себе распознал.

— Что это?

— Отказываться от помощи, считать, что сам сделаешь лучше, придерживаться какой-то задачи безумной и от неё не отрекаться, — сказал Гуменник в видео канала «Белая студия».

Ранее Гуменник стал победителем финала Гран-при России — 2025/2026.