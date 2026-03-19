Худайбердиева: у меня были очень страшные отношения с едой. Скорую вызывали, были судороги

Чемпионка России 2023 года Елизавета Худайбердиева, выступавшая в танцах на льду вместе с Егором Базиным, откровенно рассказала, как страдала от расстройства пищевого поведения (РПП) во время профессиональной карьеры.

– Пик РПП у тебя выпал как раз на 2023 год, тот самый прокат? Где тебя ветром носило и где ты упала, а люди пишут: «Ой, она упала – а им за то, что она упала, дали ещё чемпионство, ха-ха».

– Да. Уже родители к тебе подходят, я помню. У меня не мама, а папа, наверное, такой самый близкий человек, и у него слёзы – он уже понимает. Я уже не особо это скрывала.

– Но, кроме таблеток, у тебя же была более жёсткая история? У тебя было стимулирование очищения желудка. То есть ты поела и пошла, значит...

– Да, и родители знали. Когда папа уже понимал, что, кажется, это всё не прикол и это не моя попытка привлечь к себе внимание – типа «все меня пожалейте», – а что это реально моя проблема, он говорил: «Доченька, пожалуйста, давай тебя положим в больницу, давай поговорим». А я говорю: «Да нет, мне уже не надо. А где вы были два года назад? Я уже взрослая».

Мне скорую вызывали, у меня были судороги и конвульсии. Я проходила через всё. У меня были очень страшные отношения с едой. В 2023 году у меня была, наверное, какая-то форма анорексии, может быть. Но на самом деле в тот год я хотя бы ела, и еда как-то переваривалась в моём организме. В тот момент у меня был человек, который меня поддерживал – мой муж [Кирилл], бывший. И он был рядом со мной хотя бы. Это был единственный человек в моей жизни, который принял меня с булимией и сказал: «Я не могу на это смотреть. Я хочу с тобой будущее, мы будем с этим работать. Я рядом, я принимаю весь ужас, и я тебе помогу».

Но самая жесть, когда и слабительные таблетки вперемешку с булимией, вперемешку с тем, что ты пьёшь только кофе, когда у тебя период тренировок, и тебе нельзя. Ты не можешь же есть и извлекать, скажем так, еду. Это было всё как раз в 15, 16, 17 лет, это вот самое страшное, — сказала Худайбердиева в видео Яны Чуриковой.