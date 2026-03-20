Андрей Мозалёв — об итогах сезона: не показывал тот результат, который мог бы

Андрей Мозалёв, бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию и ученик Этери Тутберидзе дал оценку минувшему соревновательному сезону.

— Сезон практически подошёл к концу. Какую в целом оценку ты мог бы ему поставить?

— Ну, наверное, поставил бы оценку «три».

— Из 10?

— Из 10? А ты не сказала, что из 10. Хорошо, давай по 10-балльной шкале. Шесть где-то.

— Удовлетворительно, грубо говоря. Почему так категорично?

— Не лучшим образом выступал на соревнованиях. В целом, наверное, задачу на сезон я выполнил свою минимальную — это попасть в сборную. Но при этом всё равно я не показывал тот результат, который мог бы.

— А как думаешь, почему так произошло в этом сезоне? Просто видела твои тренировки, там всё проходит как по маслу. Потом наступает момент соревнований, к которым, уверена, ты готов, но что-то вот всё время идёт не так.

— Поэтому, может, и плохо выступаю, потому что на тренировках всё идёт по маслу. Ты выходишь в себе уверенным: «Всё получится, всё получится», не такой собранный из-за этого.

— А ты так выходишь на старт? Мне кажется, ты так не выходишь. Ты как-то в себе, собран всегда.

— Да, но всё равно меньше контроля, когда понимаешь, что ты и так всё умеешь, теряется концентрация из-за этого, какие-то вылезают ошибки. А когда у тебя наоборот что-то не получается, особенно перед стартом, особенно тренировка перед стартом, наоборот, более собран и сконцентрирован, — сказал Мозалёв в интервью Okko Sport.