Мозалёв оценил итоги соревнований мужчин-фигуристов на Олимпиаде-2026

Бронзовый призёр чемпионата России — 2022 по фигурному катанию Андрей Мозалёв высказался об итогах Олимпиады-2026 в мужском одиночном катании.

Японец Юма Кагияма выиграл серебряную медаль с несколькими грубыми ошибками в произвольной программе.

— Что можешь в целом сказать о результатах Олимпийских игр, подытоживая эту тему? Вот те топ-3, которые сложились в мужском и женском одиночном катании, всё справедливо?

— Ну, в целом, скорее да. Скорее всего, это было справедливо.

— Ну, какие-то сомнения в тебе всё равно есть.

— Мне только непонятно про Юму [Кагияму]. Его прокат… Ну, даже если смотреть на остальных, как другие откатали, в целом – заслуженное второе место. Ну, не знаю, короче, у меня какие-то вот только с ним сомнения.

— Он должен был быть, по твоему мнению, за тройкой или просто не на втором месте? Это нормально, мы сидим, это обсуждаем. Очень много я слышала именно таких мнений по поводу проката Юмы.

— Просто сам факт, что с таким прокатом он второй… Ну, я не знаю, какое место. Точно не второе как будто бы, — сказал Мозалёв в интервью Okko Sport.