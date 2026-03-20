Мозалёв оценил итоги соревнований мужчин-фигуристов на Олимпиаде-2026

Мозалёв оценил итоги соревнований мужчин-фигуристов на Олимпиаде-2026
Бронзовый призёр чемпионата России — 2022 по фигурному катанию Андрей Мозалёв высказался об итогах Олимпиады-2026 в мужском одиночном катании.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

Японец Юма Кагияма выиграл серебряную медаль с несколькими грубыми ошибками в произвольной программе.

— Что можешь в целом сказать о результатах Олимпийских игр, подытоживая эту тему? Вот те топ-3, которые сложились в мужском и женском одиночном катании, всё справедливо?
— Ну, в целом, скорее да. Скорее всего, это было справедливо.

— Ну, какие-то сомнения в тебе всё равно есть.
— Мне только непонятно про Юму [Кагияму]. Его прокат… Ну, даже если смотреть на остальных, как другие откатали, в целом – заслуженное второе место. Ну, не знаю, короче, у меня какие-то вот только с ним сомнения.

— Он должен был быть, по твоему мнению, за тройкой или просто не на втором месте? Это нормально, мы сидим, это обсуждаем. Очень много я слышала именно таких мнений по поводу проката Юмы.
— Просто сам факт, что с таким прокатом он второй… Ну, я не знаю, какое место. Точно не второе как будто бы, — сказал Мозалёв в интервью Okko Sport.

Не выдержали олимпийское давление? Психолог разобрал, что случилось с Петросян и Малининым
