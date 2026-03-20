«Наши девочки показали четверные, поэтому уже скучно было». Мозалёв — о прокате Алисы Лью

Бронзовый призёр чемпионата России — 2022 фигурист Андрей Мозалёв заявил, что ему понравилось выступление победительницы Олимпиады-2026 американки Алисы Лью, однако россиянки несколько лет назад задали более высокую планку сложности фигурного катания.

— А вот Алиса Лью, как ты вообще воспринимаешь эту спортсменку? Столько разных мнений я слышала, что она сама выходила и откаталась как чемпионка, одна-единственная. Кто-то говорит, что это какой-то регресс с точки зрения развития фигурного катания у женщин, тройные прыжки, никаких элементов «ультра-си» и так далее.

— Ну, конечно, после Олимпиады в 2022-м на это было немножко скучно смотреть. Ну и в целом ультра-си в женском фигурном катании и не было раньше, это было редкостью, кроме тройного акселя. Конечно, нам наши девочки показали, что все могут прыгать четверные, поэтому уже скучно было.

А так про Алису Лю скажу, что она мне больше всех понравилась на этой Олимпиаде. Поэтому считаю, что заслуженное первое место, — сказал Мозалёв в интервью Okko Sport.