Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Наши девочки показали четверные, поэтому уже скучно было». Мозалёв — о прокате Алисы Лью

«Наши девочки показали четверные, поэтому уже скучно было». Мозалёв — о прокате Алисы Лью
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России — 2022 фигурист Андрей Мозалёв заявил, что ему понравилось выступление победительницы Олимпиады-2026 американки Алисы Лью, однако россиянки несколько лет назад задали более высокую планку сложности фигурного катания.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

— А вот Алиса Лью, как ты вообще воспринимаешь эту спортсменку? Столько разных мнений я слышала, что она сама выходила и откаталась как чемпионка, одна-единственная. Кто-то говорит, что это какой-то регресс с точки зрения развития фигурного катания у женщин, тройные прыжки, никаких элементов «ультра-си» и так далее.
— Ну, конечно, после Олимпиады в 2022-м на это было немножко скучно смотреть. Ну и в целом ультра-си в женском фигурном катании и не было раньше, это было редкостью, кроме тройного акселя. Конечно, нам наши девочки показали, что все могут прыгать четверные, поэтому уже скучно было.

А так про Алису Лю скажу, что она мне больше всех понравилась на этой Олимпиаде. Поэтому считаю, что заслуженное первое место, — сказал Мозалёв в интервью Okko Sport.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android