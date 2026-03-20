Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Камила Валиева восстановила тройной аксель

Российская фигуристка Камила Валиева показала у себя в телеграм-канале видео исполнения элемента «ультра-си» — тройного акселя, после возобновления профессиональной карьеры.

Ранее фигуристка на тренировках, а также на чемпионате России по прыжкам успешно выполняла ещё один элемент повышенной сложности — четверной тулуп.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской. С декабря 2025-го спортсменка может выступать на официальных соревнованиях.

В ближайшие выходные, 21 и 22 марта, в Санкт-Петербурге состоится Кубок Первого канала, в котором примет участие Валиева.

Валиева готова к первой победе после дисквалификации. Интриги Кубка Первого канала — 2026
