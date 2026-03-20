Николай Угожаев снялся с Кубка Первого канала — 2026

Бронзовый призёр финала Гран-при России — 2026 по фигурному катанию Николай Угожаев пропустит Кубок первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге 21 и 22 марта. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, Угожаева заменит Артур Даниелян.

Позднее фигурист рассказал в телеграм-канале о причине снятия с турнира.

«Дорогие друзья, всем привет. К сожалению, я не смогу принять участие в Кубке Первого канала. Никакой травы у меня нет — выскочил на лице фурункул, необходимо лечение в больнице. Всем спасибо заранее за тёплые слова и поддержку, а Питеру я желаю большой удачи на Кубке Первого канала», — сказал фигурист в голосовом сообщении.

На турнире будут представлены сборные Москвы и Санкт-Петербурга (фигуристы, представляющие другие регионы, также будут распределены между двумя командами). В каждой из них — пять девушек, пять мужчин, две спортивные пары и два танцевальных дуэта. Помимо прокатов своих программ, фигуристы будут участвовать в прыжковом баттле, эстафетах и конкурсах мастерства на льду.