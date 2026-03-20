Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Николай Угожаев снялся с Кубка Первого канала — 2026

Николай Угожаев снялся с Кубка Первого канала — 2026
Комментарии

Бронзовый призёр финала Гран-при России — 2026 по фигурному катанию Николай Угожаев пропустит Кубок первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге 21 и 22 марта. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, Угожаева заменит Артур Даниелян.

Позднее фигурист рассказал в телеграм-канале о причине снятия с турнира.

«Дорогие друзья, всем привет. К сожалению, я не смогу принять участие в Кубке Первого канала. Никакой травы у меня нет — выскочил на лице фурункул, необходимо лечение в больнице. Всем спасибо заранее за тёплые слова и поддержку, а Питеру я желаю большой удачи на Кубке Первого канала», — сказал фигурист в голосовом сообщении.

На турнире будут представлены сборные Москвы и Санкт-Петербурга (фигуристы, представляющие другие регионы, также будут распределены между двумя командами). В каждой из них — пять девушек, пять мужчин, две спортивные пары и два танцевальных дуэта. Помимо прокатов своих программ, фигуристы будут участвовать в прыжковом баттле, эстафетах и конкурсах мастерства на льду.

Валиева готова к первой победе после дисквалификации. Интриги Кубка Первого канала — 2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android