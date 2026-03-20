Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Фигурное катание Новости

Камила Валиева назвала самые сложные для неё элементы

Камила Валиева назвала самые сложные для неё элементы
Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какие элементы ей сложнее исполнять. Она оценила их по шкале от 0 до 10. Самыми сложными спортсменка назвала четверные прыжки, а самым лёгким — дорожку шагов.

— Самые сложные элементы для Камилы Валиевой. Надо оценить от 0 до 10. Двойной аксель?
— Один.

— Тройной аксель?
— Семь.

- Каскад тройной тулуп — тройной тулуп?
— Три.

— Каскад тройной лутц — тройной риттбергер?
— Восемь.

— Тройной лутц — ойлер — тройной сальхов?
— Пять.

- Тройной флип?
— Три.

— Тройной риттбергер?
— Два.

— Четверной сальхов?
— Девять.

— Дорожка шагов?
— Один.

— Вращение бильман?
— Пять.

— Четверной тулуп?
— От трёх до девяти в зависимости от настроения, — сказала Валиева в интервью «ДоброФону».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android