Камила Валиева назвала самые сложные для неё элементы

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какие элементы ей сложнее исполнять. Она оценила их по шкале от 0 до 10. Самыми сложными спортсменка назвала четверные прыжки, а самым лёгким — дорожку шагов.
— Самые сложные элементы для Камилы Валиевой. Надо оценить от 0 до 10. Двойной аксель?
— Один.
— Тройной аксель?
— Семь.
- Каскад тройной тулуп — тройной тулуп?
— Три.
— Каскад тройной лутц — тройной риттбергер?
— Восемь.
— Тройной лутц — ойлер — тройной сальхов?
— Пять.
- Тройной флип?
— Три.
— Тройной риттбергер?
— Два.
— Четверной сальхов?
— Девять.
— Дорожка шагов?
— Один.
— Вращение бильман?
— Пять.
— Четверной тулуп?
— От трёх до девяти в зависимости от настроения, — сказала Валиева в интервью «ДоброФону».