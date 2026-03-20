Стало известно, под какую музыку поставлена новая короткая программа Камилы Валиевой

Новая короткая программа российской фигуристки Камилы Валиевой поставлена под песню «Утомлённое солнце». Об этом сообщили в эфире Первого канала.

В ближайшие выходные, 21 и 22 марта, в Санкт-Петербурге состоится Кубок Первого канала, в котором примет участие Валиева.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской. С декабря 2025-го спортсменка может выступать на официальных соревнованиях. Ранее спортсменка показала в своём телеграм-канале видео исполнения элемента «ультра-си» — тройного акселя. Также Валиева на тренировках, а также на чемпионате России по прыжкам успешно выполняла ещё один элемент повышенной сложности — четверной тулуп.