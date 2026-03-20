Главная Фигурное катание Новости

Известно, кто стал капитанами сборных Москвы и Санкт-Петербурга на Кубке Первого канала
Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян станет капитаном команды Москвы на Кубке Первого канала — 2026. Сборную Санкт-Петербурга возглавит Евгений Устенко, выступающий в паре с Екатериной Мироновой. Об этом сообщили в эфире Первого канала.

Напомним, соревнования пройдут 21-22 марта 2026 года в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

В состав сборной Москвы вошли Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Александра Степанова/Иван Букин.
Спортивные пары — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.
Женщины — Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Дарья Садкова.
Мужчины — Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Никита Сарновский, Григорий Фёдоров.

Команда Санкт-Петербурга: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко.
Спортивные пары — Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Женщины — Ксения Гущина, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.
Мужчины — Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Николай Угожаев.

