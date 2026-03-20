«Интересный эксперимент». Валиева пойдёт на четверной тулуп в короткой программе на КПК

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что планирует исполнить четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала — 2026.

«Я в большом предвкушении прокатать короткую программу и насладиться атмосферой этого турнира. Буду исполнять четверной тулуп в самом начале. Это интересный эксперимент в короткой программе, раньше можно было только аксель делать.

Чувствуется огромная поддержка от болельщиков, хочется сказать им большое спасибо, конечно, чтобы они тоже получили удовольствие», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

Напомним, соревнования пройдут 21-22 марта 2026 года в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.