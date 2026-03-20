«Поскрести по сусекам». Гуменник сообщил, что, возможно, откатает обе программы на КПК

Пётр Гуменник
Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал о своих планах на Кубок Первого канала — 2026. Он может выступить с двумя программами на турнире.

«Уже из последних сил надо отдать всё, что ты где-то не отдал по сезону, поскрести по сусекам и выдать. Надеюсь, поддержка команды в этом поможет. Ещё не утвердили это, но я, кажется, буду катать и короткую, и произвольную», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Кубок Первого канала — 2026 пройдёт с 21 по 22 марта в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Ранее Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России — 2026. По сумме двух программ он получил от судей 303,16 балла. Вторым стал Евгений Семененко с результатом 286,97. Тройку призёров замкнул Николай Угожаев (286,47). На ОИ-2026 Гуменник занял шестое место.

