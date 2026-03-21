Фигурное катание, Кубок Первого канала — 2026: расписание соревнований на 21 марта
Сегодня, 21 марта, в Санкт-Петербурге стартует Кубок Первого канала — 2026 по фигурному катанию. Соревнования продлятся два дня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня турнира.
Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2026. Расписание соревнований на 21 марта (мск):
- 14:00. Спортивные пары, короткая программа.
- 14:45. Конкурс мастерства на льду.
- 15:40. Женщины, короткая программа.
- 16:20. Мужчины, короткая программа.
На турнире будут представлены сборные Москвы и Санкт-Петербурга (фигуристы, представляющие другие регионы, также будут распределены между двумя командами). В каждой из них — пять девушек, пять мужчин, две спортивные пары и два танцевальных дуэта.
