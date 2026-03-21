Сегодня, 21 марта, в Санкт-Петербурге стартует Кубок Первого канала — 2026 по фигурному катанию. Соревнования продлятся два дня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня турнира.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2026. Расписание соревнований на 21 марта (мск):

14:00. Спортивные пары, короткая программа.

14:45. Конкурс мастерства на льду.

15:40. Женщины, короткая программа.

16:20. Мужчины, короткая программа.

На турнире будут представлены сборные Москвы и Санкт-Петербурга (фигуристы, представляющие другие регионы, также будут распределены между двумя командами). В каждой из них — пять девушек, пять мужчин, две спортивные пары и два танцевальных дуэта.