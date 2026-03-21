Сегодня, 21 марта, в Санкт-Петербурге стартует Кубок Первого канала — 2026 по фигурному катанию. Соревнования продлятся два дня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода спортсменов на лёд со своими сорвеновательными программами в первый день турнира.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2026. Порядок выхода спортсменов на лёд 21 марта (мск):

14:00 спортивные пары, короткая программа

1. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов.

2. Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков.

3. Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

4. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

15:40 женщины, короткая программа

1. Софья Муравьёва.

2. Аделия Петросян.

3. Дина Хуснутдинова.

4. Алиса Двоеглазова.

5. Ксения Гущина.

6. Камила Валиева.

16:20 мужчины, короткая программа

1. Никита Сарновский.

2. Артур Даниелян.

3. Марк Кондратюк.

4. Владислав Дикиджи.

5. Андрей Мозалёв.

6. Пётр Гуменник.

В 14:45 состоится конкурс мастерства на льду.