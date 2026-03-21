Фигурное катание, Кубок Первого канала — 2026: порядок выхода спортсменов на лёд

Сегодня, 21 марта, в Санкт-Петербурге стартует Кубок Первого канала — 2026 по фигурному катанию. Соревнования продлятся два дня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода спортсменов на лёд со своими сорвеновательными программами в первый день турнира.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2026. Порядок выхода спортсменов на лёд 21 марта (мск):

14:00 спортивные пары, короткая программа

1. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов.
2. Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков.
3. Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
4. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

15:40 женщины, короткая программа

1. Софья Муравьёва.
2. Аделия Петросян.
3. Дина Хуснутдинова.
4. Алиса Двоеглазова.
5. Ксения Гущина.
6. Камила Валиева.

16:20 мужчины, короткая программа

1. Никита Сарновский.
2. Артур Даниелян.
3. Марк Кондратюк.
4. Владислав Дикиджи.
5. Андрей Мозалёв.
6. Пётр Гуменник.

В 14:45 состоится конкурс мастерства на льду.

