Сегодня, 21 марта, в Санкт-Петербурге стартует Кубок Первого канала — 2026 по фигурному катанию. Соревнования продлятся два дня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода спортсменов на лёд со своими сорвеновательными программами в первый день турнира.
Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2026. Порядок выхода спортсменов на лёд 21 марта (мск):
14:00 спортивные пары, короткая программа
1. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов.
2. Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков.
3. Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
4. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
15:40 женщины, короткая программа
1. Софья Муравьёва.
2. Аделия Петросян.
3. Дина Хуснутдинова.
4. Алиса Двоеглазова.
5. Ксения Гущина.
6. Камила Валиева.
16:20 мужчины, короткая программа
1. Никита Сарновский.
2. Артур Даниелян.
3. Марк Кондратюк.
4. Владислав Дикиджи.
5. Андрей Мозалёв.
6. Пётр Гуменник.
В 14:45 состоится конкурс мастерства на льду.