Команда Москвы лидирует после конкурса мастерства на льду на Кубке Первого канала — 2026

21 и 22 марта в Санкт-Петербурге проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию. На нём представлены две команды — сборные Москвы и Санкт-Петербурга. После первого блока соревнований, прокатов спортивных пар, лидером стала московская команда.

По итогам второго этапа турнира, конкурса мастерства на льду, команда Москвы увеличила своё преимущество, набрав суммарно 516,12 балла.

В соревнованиях представителей танцев на льду конкурс поддержек по дуге выиграли Екатерина Миронова и Евгений Устенко, конкурс твиззлов — Василиса Кагановская и Максим Некрасов (оба дуэта — Санкт-Петербург).

В состязании спортивных пар в конкурсе тодесов и поддержек победили Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (Москва).

Среди фигуристов-одиночников конкурс вращений и каскадов выиграла команда Москвы (Макар Игнатов, Дарья Садкова). В конкурсе прыжковых дуэлей между Макаром Игнатовым и Евгением Семененко (Санкт-Петербург) сильнее оказался санкт-петербургский спортсмен. В финальном конкурсе прыжков между Матвеем Ветлугиным (Санкт-Петербург) и Григорием Фёдоровым (Москва) лидерство осталось за представителем Москвы.