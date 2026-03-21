Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян исполнила четверной тулуп в первом после Олимпиады прокате на соревнованиях

Петросян исполнила четверной тулуп в первом после Олимпиады прокате на соревнованиях
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян исполнила прыжок ультра-си, четверной тулуп, в первом после выступления на Олимпийских играх — 2026 соревновательном прокате.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
21 марта 2026, суббота. 16:10 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
76.45
2
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
70.89
3
Алиса Двоеглазова
Москва
70.22

21 и 22 марта в Санкт-Петербурге проходит Кубок Первого канала, в котором принимает участие Петросян. Фигуристка представляет сборную Москвы и является капитаном своей команды.

Спортсменка выступила с короткой программой, где, согласно регламенту соревнований, женщинам разрешены четверные прыжки. Помимо четверного тулупа, она исполнила двойной аксель и каскад из тройных флипа и тулупа. За своё выступление спортсменка получила 76,45 балла.

После двух блоков соревнований на турнире, прокатов спортивных пар и конкурса мастерства на льду, сборная Москвы является лидером соревнований.

Петросян установила рекорд, Валиева ярко вернулась, а Гуменник превзошёл себя после Игр!
Петросян установила рекорд, Валиева ярко вернулась, а Гуменник превзошёл себя после Игр!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android