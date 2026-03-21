Петросян исполнила четверной тулуп в первом после Олимпиады прокате на соревнованиях

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян исполнила прыжок ультра-си, четверной тулуп, в первом после выступления на Олимпийских играх — 2026 соревновательном прокате.

21 и 22 марта в Санкт-Петербурге проходит Кубок Первого канала, в котором принимает участие Петросян. Фигуристка представляет сборную Москвы и является капитаном своей команды.

Спортсменка выступила с короткой программой, где, согласно регламенту соревнований, женщинам разрешены четверные прыжки. Помимо четверного тулупа, она исполнила двойной аксель и каскад из тройных флипа и тулупа. За своё выступление спортсменка получила 76,45 балла.

После двух блоков соревнований на турнире, прокатов спортивных пар и конкурса мастерства на льду, сборная Москвы является лидером соревнований.