Валиева впервые после дисквалификации выступила на соревнованиях с короткой программой

Российская фигуристка Камила Валиева впервые после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил выступила на соревнованиях с короткой программой.

21 и 22 марта в Санкт-Петербурге проходит Кубок Первого канала, в котором принимает участие Валиева. Фигуристка представляет сборную Москвы.

Валиева представила короткую программу под песню «Утомлённое солнце». Спортсменка в её рамках пыталась исполнить четверной тулуп, который ранее демонстрировала на тренировках и чемпионате России по прыжкам, однако упала. Помимо этого, она сделала двойной аксель и каскад из тройных лутца и тулупа. За выступление она получила 70,09 балла.

После трёх блоков соревнований, прокатов спортивных пар, конкурса мастерства на льду и прокатов женщин, сборная Москвы является лидером соревнований.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской. С декабря 2025-го спортсменка может выступать на официальных соревнованиях.