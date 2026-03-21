Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Валиева впервые после дисквалификации выступила на соревнованиях с короткой программой

Валиева впервые после дисквалификации выступила на соревнованиях с короткой программой
Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева впервые после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил выступила на соревнованиях с короткой программой.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Короткая программа
21 марта 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено

21 и 22 марта в Санкт-Петербурге проходит Кубок Первого канала, в котором принимает участие Валиева. Фигуристка представляет сборную Москвы.

Валиева представила короткую программу под песню «Утомлённое солнце». Спортсменка в её рамках пыталась исполнить четверной тулуп, который ранее демонстрировала на тренировках и чемпионате России по прыжкам, однако упала. Помимо этого, она сделала двойной аксель и каскад из тройных лутца и тулупа. За выступление она получила 70,09 балла.

После трёх блоков соревнований, прокатов спортивных пар, конкурса мастерства на льду и прокатов женщин, сборная Москвы является лидером соревнований.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской. С декабря 2025-го спортсменка может выступать на официальных соревнованиях.

Материалы по теме
Петросян установила рекорд, Валиева ярко вернулась, а Гуменник превзошёл себя после Игр!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android