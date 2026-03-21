Петросян выиграла короткую программу женщин на Кубке Первого канала — 2026, Валиева — 4-я

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выиграла короткую программу в женском одиночном катании на Кубке Первого канала — 2026. Фигуристка исполнила в программе четверной тулуп, что разрешено регламентом соревнований, и получила за прокат 76,45 балла.
Второй результат показала Софья Муравьёва, получившая 70,89 балла. Тройку лидеров замкнула Алиса Двоеглазова (70,22).
Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2026. Женщины, короткая программа
1. Аделия Петросян (Москва) — 76,45.
2. Софья Муравьёва (Санкт-Петербург) — 70,89.
3. Алиса Двоеглазова (Москва) — 70,22.
4. Камила Валиева (Москва) — 70,09.
5. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) — 67,49.
6. Дина Хуснутдинова (Санкт-Петербург) — 55,11.