Петросян выиграла короткую программу женщин на Кубке Первого канала — 2026, Валиева — 4-я

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выиграла короткую программу в женском одиночном катании на Кубке Первого канала — 2026. Фигуристка исполнила в программе четверной тулуп, что разрешено регламентом соревнований, и получила за прокат 76,45 балла.

Второй результат показала Софья Муравьёва, получившая 70,89 балла. Тройку лидеров замкнула Алиса Двоеглазова (70,22).

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2026. Женщины, короткая программа

1. Аделия Петросян (Москва) — 76,45.

2. Софья Муравьёва (Санкт-Петербург) — 70,89.

3. Алиса Двоеглазова (Москва) — 70,22.

4. Камила Валиева (Москва) — 70,09.

5. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) — 67,49.

6. Дина Хуснутдинова (Санкт-Петербург) — 55,11.